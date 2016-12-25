Синтез речи - искусственное воспроизводство человеческой речи из текста - традиционно считается одной из составляющих частей искусственного интеллекта. Раньше такие системы можно было увидеть только в фантастических фильмах, а сейчас они работают буквально в каждом смартфоне: это системы Сири, Алиса и тому подобные. Вот только они не очень реалистично произносят фразы: голос неживой, слова отделены друг от друга.
Синтез речи - искусственное воспроизводство человеческой речи из текста - традиционно считается одной из составляющих частей искусственного интеллекта. Раньше такие системы можно было увидеть только в фантастических фильмах, а сейчас они работают буквально в каждом смартфоне: это системы Сири, Алиса и тому подобные. Вот только они не очень реалистично произносят фразы: голос неживой, слова отделены друг от друга.
Разработчики Google представили NIMA - глубокую сверточную нейросеть, которая определяет самые качественные фотографии. Алгоритм ее работы, подробно описанный в блоге компании и препринте на arXiv.org, основывается на двух параметрах: технической составляющей фотографии и ее общей эстетике, оцененной человеком.
Разработчики Google представили NIMA - глубокую сверточную нейросеть, которая определяет самые качественные фотографии. Алгоритм ее работы, подробно описанный в блоге компании и препринте на arXiv.org, основывается на двух параметрах: технической составляющей фотографии и ее общей эстетике, оцененной человеком.
Физики из Британии, Америки, Германии и Португалии выдвинули возможное объяснение трехмерности пространства (без учета временной координаты) - во всяком случае, на том уровне, на котором человечество может его сейчас воспринимать.
Нейронная сеть научилась создавать оригинальные произведения искусства, комбинируя опыт, полученный в ходе изучения различных стилей живописи. Creative adversarial network (CAN) была разработана командой ученых из Лаборатории искусственного интеллекта и искусства (The Art & AI Laboratory) Ратгерского университета в Нью-Джерси.
Кооперация характерна для многих животных. Так, вороны (Corvus corax) и голубые сороки (Cyanopica cyana) способны на взаимный альтруизм, а собаки (Canis lupus familiaris) и капуцины (Cebus) нетерпимы к несправедливости, которую наблюдают со стороны. При этом особенности подобного поведения нередко зависят от таксона, и эволюционные механизмы этой вариативности неясны.
В течение 120 лет искусственный интеллект может забрать у человека вообще всю выполняемую им работу. Новое исследование показало, что в течение 120 лет искусственный интеллект может забрать у человека вообще всю выполняемую им работу. Речь идет в том числе об интеллектуальных и даже творческих профессиях.
Физики из университета штата Мерилэнд сравнили производительность своего квантового компьютера с устройством, построенным компанией IBM. О том, что из этого получилось, можно прочитать на Arxiv.
Благодаря социальным сетям и метаданным сотовой связи специалисты получили удобный и достаточно точный инструмент для изучения общества. Некоторую информацию люди публикуют в соцсетях сознательно, а часть важных данных выдают непроизвольно.