Нейросеть Tacotron 2 говорит с человеческими интонациями, на которых обучена

00:16 - 23.12.2017 — dwl
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Синтез речи - искусственное воспроизводство человеческой речи из текста - традиционно считается одной из составляющих частей искусственного интеллекта. Раньше такие системы можно было увидеть только в фантастических фильмах, а сейчас они работают буквально в каждом смартфоне: это системы Сири, Алиса и тому подобные. Вот только они не очень реалистично произносят фразы: голос неживой, слова отделены друг от друга.

Нейросеть Tacotron 2 говорит с человеческими интонациями, на которых обучена

00:15 - 23.12.2017 — dwl
nd.png

Синтез речи - искусственное воспроизводство человеческой речи из текста - традиционно считается одной из составляющих частей искусственного интеллекта. Раньше такие системы можно было увидеть только в фантастических фильмах, а сейчас они работают буквально в каждом смартфоне: это системы Сири, Алиса и тому подобные. Вот только они не очень реалистично произносят фразы: голос неживой, слова отделены друг от друга.

Нейросеть распознает эстетически привлекательные фотографии

00:11 - 23.12.2017 — dwl
1474210284191661747.jpg

Разработчики Google представили NIMA - глубокую сверточную нейросеть, которая определяет самые качественные фотографии. Алгоритм ее работы, подробно описанный в блоге компании и препринте на arXiv.org, основывается на двух параметрах: технической составляющей фотографии и ее общей эстетике, оцененной человеком.

Нейросеть распознает эстетически привлекательные фотографии

00:10 - 23.12.2017 — dwl

Разработчики Google представили NIMA - глубокую сверточную нейросеть, которая определяет самые качественные фотографии. Алгоритм ее работы, подробно описанный в блоге компании и препринте на arXiv.org, основывается на двух параметрах: технической составляющей фотографии и ее общей эстетике, оцененной человеком.

Трехмерность вселенной стало возможно объяснить

00:41 - 18.10.2017 — dwl
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Физики из Британии, Америки, Германии и Португалии выдвинули возможное объяснение трехмерности пространства (без учета временной координаты) - во всяком случае, на том уровне, на котором человечество может его сейчас воспринимать.

Нейросеть научили создавать оригинальные произведения искусства

12:49 - 07.07.2017 — dwl
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Нейронная сеть научилась создавать оригинальные произведения искусства, комбинируя опыт, полученный в ходе изучения различных стилей живописи. Creative adversarial network (CAN) была разработана командой ученых из Лаборатории искусственного интеллекта и искусства (The Art & AI Laboratory) Ратгерского университета в Нью-Джерси.

Эволюцию альтруизма описали на языке физики

12:31 - 28.06.2017 — dwl
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Кооперация характерна для многих животных. Так, вороны (Corvus corax) и голубые сороки (Cyanopica cyana) способны на взаимный альтруизм, а собаки (Canis lupus familiaris) и капуцины (Cebus) нетерпимы к несправедливости, которую наблюдают со стороны. При этом особенности подобного поведения нередко зависят от таксона, и эволюционные механизмы этой вариативности неясны.

Ученые подсчитали, когда роботы заменят труд людей

18:18 - 02.06.2017 — dwl
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В течение 120 лет искусственный интеллект может забрать у человека вообще всю выполняемую им работу. Новое исследование показало, что в течение 120 лет искусственный интеллект может забрать у человека вообще всю выполняемую им работу. Речь идет в том числе об интеллектуальных и даже творческих профессиях.

Гонка квантовых компьютеров

17:44 - 27.02.2017 — dwl
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Физики из университета штата Мерилэнд сравнили производительность своего квантового компьютера с устройством, построенным компанией IBM. О том, что из этого получилось, можно прочитать на Arxiv.

Нейросеть определяет тунеядцев по метаданным сотовой сети с вероятностью 70,4%

16:48 - 25.12.2016 — dwl
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Благодаря социальным сетям и метаданным сотовой связи специалисты получили удобный и достаточно точный инструмент для изучения общества. Некоторую информацию люди публикуют в соцсетях сознательно, а часть важных данных выдают непроизвольно.

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