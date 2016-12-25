Синтез речи - искусственное воспроизводство человеческой речи из текста - традиционно считается одной из составляющих частей искусственного интеллекта. Раньше такие системы можно было увидеть только в фантастических фильмах, а сейчас они работают буквально в каждом смартфоне: это системы Сири, Алиса и тому подобные. Вот только они не очень реалистично произносят фразы: голос неживой, слова отделены друг от друга.